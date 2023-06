Brasil tropeça diante da China na estreia da Liga das Nações Feminina

Em um jogo muito disputado, a seleção feminina foi superada no tie-break pela China em seu primeiro jogo na Liga das Nações.



A maior pontuadora do Brasil foi Kisy, com 21 pontos.



O próximo desafio já é nesta quinta-feira, contra a Holanda, às 6h (de Brasília). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

A seleção brasileira feminina de vôlei foi superada pela China por 3 sets a 2 na estreia da Liga das Nações, em Nagoya (Japão), nesta quarta-feira (31), em um jogo equilibrado, decidido no tie-break, com parciais de (25/23, 23/25, 25/20, 20/25 e 15/12). As brasileiras voltam à quadra às 6h (horário de Brasília desta quinta (1º de junho), contra as holandesas. O país busca um título inédito na Liga das Nações, após três vice-campeonatos seguidos. Além disso, a competição distribui seis vagas para a Olimpíada de Paris 2024.