Basquete: seleção brasileira feminina é convocada para Copa América

O técnico José Neto anunciou, nesta quarta-feira (31), a convocação da seleção feminina de basquete para a disputa da Copa América da modalidade, que será disputada entre os dias 1 e 9 de julho em León (México). A competição tem grande importância para a busca da classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, pois oferece duas vagas diretas para o Pré-Olímpico Mundial e outras quatro vagas para o Pré-Olímpico das Américas.

A seleção brasileira está no Grupo A da competição, ao lado de Cuba, Venezuela, Argentina e Estados Unidos. Já a outra chave é formada por Canadá, República Dominicana, Colômbia, México e Porto Rico. Nas duas últimas edições do torneio o Brasil subiu ao pódio com o terceiro lugar.

“[A Copa América é] uma competição que não tem jogos fáceis! Um grupo duro, com os Estados Unidos favoritos para o título e três das quatro equipes sul-americanas classificadas, sendo Venezuela, que enfrentamos na semifinal do último Sul-Americano, e Argentina, na final. Para finalizar o grupo, a tradicional equipe de Cuba, que vem recuperando seu basquetebol competitivo e sempre joga com muita intensidade. Temos que encarar cada jogo como um jogo único para classificarmos na melhor posição possível e avançarmos na competição. Para isso, vamos fazer uma excelente etapa de treinamento e chegarmos preparados para esta dura competição”, declarou o técnico José Neto à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).