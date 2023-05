Quatro brasileiros garantem índice para Mundial de Esportes Aquáticos

Quatro brasileiros alcançaram índice para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka (Japão) na noite desta terça-feira (30), primeira dia de disputas do Troféu Brasil de Natação, que está sendo disputado no Parque Aquático do Centro Esportivo Santos Dumont, em Recife.

Logo na primeira final da noite, a dos 400 metros estilo livre, a campeã Gabrielle Roncatto (com o tempo 4min06s25) e a vice-campeã Maria Fernanda Costa (4min06s85) se garantiram no Mundial. “Essa conquista é resultado de muita superação e trabalho duro, além de ser muito bom para natação a feminina”, declarou a atleta da Unisanta.

