Sextou, Palestrinas! Com gol de Bia Zaneratto, o @Palmeiras_FEM vence o Flamengo e dorme na liderança!

O Palmeiras assumiu a liderança da Série A1 do Brasileiro de futebol feminino após derrotar o Flamengo por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (26) no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O único gol da partida saiu dos pés da atacante Bia Zaneratto.