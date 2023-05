Brasil é bicampeão de Grand Prix Internacional de futebol de cegos

Muito orgulho desse time! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

A seleção masculina fez valer seu favoritismo e conquistou de forma invicta o bicampeonato do Grand Prix Internacional, em São Paulo. Neste sábado (27), a equipe pentacampeã paralímpica derrotou o Japão por 2 a 0 na final, com gols de Nonato e Tiago Paraná, que sacramentou a vitória a seis minutos do fim. Pela primeira vez, o Grand Prix, Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês), foi realizado no país.