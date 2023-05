Governo do Ceará promove 1ª Corrida Esporte Superação e irá anunciar novos núcleos do programa

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Proteção Social (SPS), promove neste sábado, às 6h30min, a primeira Corrida Esporte Superação, na Avenida Beira Mar. Ao todo, aproximadamente quatro mil corredores se inscreveram para participar do evento, que contará ainda com a presença da secretária da pasta, Onélia Santana.

Na ocasião, além do evento, ocorrerá ainda o anúncio de novos núcleos esportivos que serão implantados em Fortaleza e Sobral. O programa Esporte Superação leva atividades esportivas a diversos bairros das duas cidades. Ao todo, são quase seis mil beneficiários, com idade entre cinco e 29 anos, praticando esportes como futebol, handebol, karatê, muay thai, ballet, vôlei, capoeira, ritmos e outros.

A inscrição para a corrida foi feita mediante a doação de uma lata de leite em pó, que será destinada ao programa Mais Nutrição. Os produtos serão distribuídos entre as entidades cadastradas que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Serviço

1ª Corrida Esporte Superação

Quando: 27 de maio, às 6h30

Onde: Na avenida Beira Mar, próximo ao espigão da Av Rui Barbosa.