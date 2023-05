Grêmio bate Inter na abertura da 13ª rodada do Brasileiro Feminino

Ela decidiu o clássico! Raquel Fernandes marcou e as @GuriasGremistas venceram o #GreNal! Três pontos importantes na conta! pic.twitter.com/0PfEuZm35u Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine May 25, 2023

O Grêmio derrotou o Internacional por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (25) no Centro de Treinamento Hélio Dourado, na partida que abriu a 13ª rodada da Série A1 do Brasileiro Feminino. Com a vitória no clássico regional as Gurias Gremistas assumiram a 7ª posição da classificação com 19 pontos. Já as Coloradas permanecem na 5ª colocação com 25 pontos.

O único gol da partida saiu aos 20 minutos do primeiro tempo. Cássia cobrou muito bem falta. A goleira Barbieri defendeu parcialmente e Raquel Fernandes aproveitou rebote para escorar.