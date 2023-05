Playoffs NBA: Miami Heat x Boston Celtics jogam hoje

A National Basketball Association (NBA) continua com as rodadas dos playoffs. Essa etapa do torneio é decisiva, a grande final está prevista para o início de junho.

Miami Heat x Boston Celtics jogam nos Playoffs hoje, terça-feira, 23 de abril (23/05/23).



Playoffs NBA 2023: ENTENDA como funciona

Miami Heat x Boston Celtics: onde assistir ao vivo e horário do jogo da NBA



Partida começa partir das 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília) e pode ser acompanhada na plataforma de streaming NBA League Pass e também nos canais do SporTV, ESPN e TNT, no Prime Video e no canal do Gaules na Twitch.

Playoffs NBA: quem joga?



A lista das equipes dos Playoffs da temporada 2022/2023, confira:

Conferência Leste

Miami Heat

Milwaukee Bucks

Boston Celtics

Philadelphia 76ers

Clevelend Cavaliers

New York Knicks

Brooklyn Nets

Atlanta Hawks

Conferência Oeste