Três pontos pra voltar pro G8! O @CruzeiroFem vence e dorme na zona de classificação para a segunda fase!

O Cruzeiro venceu por 3 a 1 e impediu o Flamengo de assumir a liderança da Série A1 do Brasileiro Feminino, nesta segunda-feira (22) em partida disputada no Sesc Alterosas. Após o resultado as Meninas da Gávea encerram a 12ª rodada da competição com 28 pontos, mesma pontuação do líder Corinthians.