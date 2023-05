Brasileiro: Cuiabá bate Cruzeiro e deixa zona do rebaixamento

FIM DE JOGO EM SETE LAGOAS! VITÓRIA DO DOURADO!



Deyverson marcou e o Cuiabá soma três pontos importantíssimos!



Boa, time! Boa!



O próximo desafio é sábado, na nossa casa, contra o Coritiba, e te esperamos, torcedor! AVANTE Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

O Cuiabá derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, nesta segunda-feira (22) em plena Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, para deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, assumindo a 14ª posição da classificação com 7 pontos.