É BRONZE PARA O GOALBALL FEMININO! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Pelo segundo ano consecutivo, a seleção brasileira feminina de goalball fatura a medalha de bronze na tradicional Copa Malmö, na Suécia, com vitória sobre os Estados Unidos, maior campeão do torneio, com nove títulos. A disputa pelo terceiro lugar ocorreu no domingo (21), com vitória das brasileiras por 4 a 2 (dois gols de Kátia, um de Jéssica e outro de Dani Longhini). O ouro ficou com Turquia, que venceu Israel por 13 a 9.