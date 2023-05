Fortaleza: derrota e ataque com problemas

O Fortaleza perdeu seu primeiro jogo na Série A do Brasileirão, neste sábado. A equipe teve muito mais posse de bola do que o América-MG (70% a 30%), finalizou e criou algumas possibilidades, porém foi incapaz de ser efetivo, ao contrário do adversário, que foi contundente e competente. Agora o time de Vojvoda soma cinco jogos em vencer, quatro pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil.

Na temporada, o Tricolor ainda não conseguiu virar nenhum jogo, ou seja, quando sai perdendo, não vence de forma alguma. Preocupa também o baixo número de gols nos cinco jogos recentes: apenas dois tentos anotados. Reagir é fundamental.

Na semana que passou, o primeiro vice-presidente do Fortaleza, o executivo Geraldo Luciano, descartou, em entrevista exclusiva ao repórter Brenno Rebouças (O POVO), a construção de um estádio próprio para o clube, ao menos em um futuro próximo. Além do valor exorbitante (projeção entre R$ 400 e 500 milhões), o Tricolor tem três prioridades muito claras: investimento na base, melhoria na infraestrutura do Pici e do Centro de Treinamento, além de deixar o elenco mais forte para aumentar a competitividade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A lógica de Geraldo Luciano - e também do clube - está completamente adequada ao que é possível, fincando os pés no chão, sem megalomania, e objetivando o crescimento sustentável. Investir energia e milhões em um estádio próprio não faz sentido nenhum agora, até porque existe o Castelão. O Fortaleza tem como meta nos próximos anos ficar ainda mais forte nos aspectos citados e permanecer na divisão de elite do Campeonato Brasileiro.

Com apenas sete pontos em 18 disputados na Série B, o Ceará tem um desafio extremamente relevante neste domingo, no interior de Santa Catarina. O fato do Criciúma permanecer invicto na competição - são quatro vitórias e dois empates - torna a partida difícil, mas abre uma chance excelente para o Alvinegro ganhar confiança com um eventual triunfo.

No pouco tempo de trabalho, o técnico Eduardo Barroca já transformou o Ceará na equipe que mais troca passes certos na competição e também no time com maior tempo médio de posse de bola. Entretanto, ainda falta mais objetividade, criação de jogadas agudas e chances reais para marcar. Até agora, a equipe fez quatro tentos em seis jogos, média baixa de 0.66 gol por partida - os dois primeiros com Morínigo e os quatro seguintes com Barroca.

Já o Criciúma, apesar de ter feito o dobro de gols do Ceará, tem no seu sistema defensivo a sua maior força. Nos seis confrontos até aqui, foi vazado apenas três vezes. Apenas o Vila Nova tem uma defesa melhor - tomou dois gols - mas tem um jogo a menos em relação ao Tigre. É, portanto, uma oportunidade enorme - apesar da dificuldade do confronto - para o Alvinegro fazer um jogo consistente, deixar uma boa impressão e dar o recado que está forte na busca pelo acesso. Um ponto de virada que seria ótimo para a campanha.