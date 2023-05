Brasileiro Feminino: Santos bate Atlético-MG e fica perto das quartas

O Santos deu um passo importante para se classificar às quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste domingo (21), as Sereias da Vila derrotaram o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada da competição.

As Alvinegras do Litoral continuam na sexta posição, com 23 pontos, abrindo nove para o Cruzeiro, primeiro time fora da zona de classificação às quartas de final. As Cabulosas ainda vão a campo na rodada, nesta segunda-feira (22), às 17h30 (horário de Brasília), diante do Flamengo, no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte. As Vingadoras, por sua vez, seguem com 12 pontos, no 13º lugar, figurando, neste momento, entre as quatro equipes que estariam rebaixadas à Série A2 (segunda divisão) em 2024.

A vitória santista foi inaugurada aos 15 minutos do primeiro tempo, com Yayá. A volante balançou as redes de cabeça, após cobrança de falta na área da lateral Bia Menezes. Nos acréscimos da etapa final, a atacante Cristiane, de pênalti, fechou o marcador.

Outra equipe que se fortaleceu na briga por um lugar nas quartas de final foi o São Paulo. Em partida simultânea à de Santos (SP), as Soberanas bateram o Athletico-PR por 3 a 0 no Centro de Formação de Atletas (CFA) Laudo Natel, em Cotia (SP).

A zagueira Pardal, aos três minutos do primeiro tempo, abriu o marcador para as tricolores, cobrando pênalti. A atacante Mariana Santos ampliou a fatura, aos 30, desviando, na área, um chute da lateral Fê Palermo, pela direita. Na etapa final, a meia Aline Milene fechou o placar, aos 29 minutos, em batida da entrada da área.

O São Paulo ganhou uma posição na rodada, assumindo o sétimo lugar, com 19 pontos, abrindo cinco para o Cruzeiro. As Gurias Furacão, com a derrota, permanecem com dez pontos, na 14ª posição, na zona de rebaixamento.