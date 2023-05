Brasileirão: Botafogo x Fluminense movimenta parte de cima da tabela

O próximo jogo do Botafogo é contra o Fluminense, neste sábado, pelo Brasileirão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Botafogo e Fluminense fazem na noite deste sábado (20) o primeiro clássico Vovô do Campeonato Brasileiro. Válido pela sétima rodada, o duelo carioca pode valer a liderança da competição, caso o Palmeiras não vença o Santos no último jogo de hoje. No topo da tabela, está o Alvinegro que soma 15 pontos no Brasileiro, enquanto o Tricolor, em terceiro lugar, tem 13. A partida, com início às 18h30 no Estádio Nilton Santos, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.