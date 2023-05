Copa Verde: Goiás bate Paysandu e fica perto do título

O Goiás saiu na frente do Paysandu na decisão da Copa Verde, torneio que reúne equipes das regiões Norte e Centro-Oeste, além do estado do Espírito Santo. Nesta quarta-feira (17), o Esmeraldino venceu o Papão da Curuzu por 2 a 0 no Mangueirão, em Belém, pelo primeiro jogo da final. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, em parceria com a TV Cultura do Pará.

O duelo de volta será no próximo dia 31 de maio, novamente às 20h (horário de Brasília), em Goiânia. O campeão assegura vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil de 2024. O Goiás tem a vantagem de poder até perder por um gol de diferença que leva a taça pela primeira vez. O Paysandu tem de vencer por três ou mais gols de saldo no tempo normal para ficar com quarto título na competição regional. Em caso de igualdade no placar agregado do confronto, a decisão será nos pênaltis.

Os donos da casa foram a campo com várias mudanças em relação aos últimos compromissos pela Serie C do Brasileirão e a disputa do terceiro lugar do Campeonato Paraense, já que 14 dos 38 atletas do elenco do Paysandu chegaram ao clube após o período de inscrições para a Copa Verde. Dos titulares desta quarta, somente três - o zagueiro Genilson e os atacantes Bruno Alves e Mário Sérgio - saíram jogando na derrota por 5 a 0 para o Ypiranga-RS, há seis dias, pela terceira divisão nacional.

Praticamente com a mesma formação (dez dos 11 titulares) que bateu o Botafogo, líder da Série A, por 2 a 1 no último domingo (14), o Goiás tomou a iniciativa e marcou presença no campo ofensivo, chegando a emplacar escanteios em sequência. Um chute do meia Alesson, ao invadir a área aos 25 minutos, após passe errado do volante Paulo Henrique, foi a única vez que o Esmeraldino obrigou o goleiro Gabriel Bernard a trabalhar na etapa inicial. Foi o Paysandu quem balançou as redes primeiro, ainda que o gol não tenha sido validado. Aos 32 minutos, Bruno Alves dividiu com o lateral Bruno Melo na área e Mário Sérgio aproveitou a sobra. O lance, porém, foi anulado depois que o árbitro Alisson Sidnei Furtado foi chamado ao vídeo e observou um toque de mão de Bruno Alves na jogada. O próprio Mário Sérgio teve nova chance aos 43 minutos, em chute forte pela esquerda, mas parou no goleiro Marcelo Rangel. No segundo tempo, enfim, o placar saiu do zero no Mangueirão. Aos nove minutos, o zagueiro Naylhor derrubou Matheus Peixoto na área. O próprio atacante do Goiás cobrou a penalidade, que foi defendida por Gabriel Bernard. O lateral Maguinho, porém, ficou com a sobra e abriu o marcador para o Esmeraldino. O Paysandu quase respondeu aos 34, em cabeçada perigosa de Mário Sérgio, após escanteio batido pelo volante Eltinho pela esquerda, que passou rente à trave. Melhor para o Goiás, que aumentou a fatura na reta final do jogo. Aos 42 minutos, Eltinho afastou a bola alçada na área pela esquerda. O volante Felipe pegou o rebote e soltou a bomba. O atacante Philippe Costa desviou no meio do caminho e mandou para as redes, dando números finais à partida. As duas equipes voltam as atenções para os respectivos Campeonatos Brasileiros. O Goiás joga neste sábado (20), às 16h, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, abrindo a sétima rodada da Série A. No domingo (21), às 19h, o Paysandu recebe o Manaus no Estádio da Curuzu, em Belém, pela quarta rodada da Série C. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente