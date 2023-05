A nossa força é a nossa união! Vamos seguir juntos, Fiel! Rumo ao Tetra Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

O título da 10ª edição Copa Verde começa a ser decidido na noite desta quarta-feira (17) com o inédito confronto entre o tricampeão Paysandu e o Goiás, no Mangueirão, em Belém, estádio reinaugurado no mês passado após reforma. A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília) no primeiro jogo da final, e o último será em 31 de maio, em Goiânia. As duas partidas serão transmitidas ao vivo na TV Brasil, em parceria com a TV Cultura do Pará.