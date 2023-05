Copa do Brasil: Athletico-PR recebe Botafogo tentando quebrar escrita

O Athletico-PR recebe o Botafogo, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (17) na Arena da Baixada, em Curitiba, pela Copa do Brasil, com o desafio de quebrar uma escrita. Esta é a terceira oportunidade na qual as duas equipes se encontram em uma circunstância como esta, e nas duas anteriores o Alvinegro levou a melhor. Atransmite o confronto ao vivo.

O primeiro encontro foi pela própria Copa do Brasil, na edição de 1999 da competição. Naquela oportunidade o Furacão foi eliminado nos pênaltis em casa após cada equipe triunfar em um jogo por 2 a 1. Dez anos depois, os clubes se reencontraram, mas desta vez pela Copa Sul-Americana. O confronto terminou com vitória do Glorioso por 3 a 2 após um empate sem gols na Arena da Baixada.