Flamengo visita Bahia na abertura da 6ª rodada do Brasileiro

O Flamengo visita o Bahia, a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (13) na Arena Fonte Nova, na partida que marca a abertura da 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Atransmite o confronto ao vivo.

Nesta partida o Rubro-Negro, que ocupa a 12ª posição da classificação com seis pontos, busca a segunda vitória consecutiva na competição (após bater o Goiás por 2 a 0 na última quarta-feira) para tentar se aproximar dos primeiros colocados da tabela.

Após a vitória diante do Goiás, o Mengão treinou nesta quinta (11), no Ninho do Urubu!