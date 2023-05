É BROOOOOOOOOOONZE! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os judocas Rafael Silva (na categoria acima de 100 quilos) e Bia Souza (na categoria acima de 78 quilos) colocaram o Brasil no pódio no Mundial de judô neste sábado (13). Os brasileiros faturaram o bronze em seus respectivos pesos em Doha (Catar) e deram ao país as únicas medalhas individuais nessa edição do evento.