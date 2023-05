Wanderley Pereira avança à final e Shuga é bronze no Mundial de Boxe

O pugilista peso-médio Wanderley “Holyfield” Pereira colocou o Brasil na final do Mundial de Boxe, em Tashkent (Uzbequistão). O baiano de 22 anos, garantiu a classificação nesta sexta-feira (12) ao vencer de virada o anfitrião Alokhon Abdullaev, na semifinal da categoria até 75 quilos. Também hoje, o carioca Wanderson "Suga" de Oliveira foi bronze nos 71 kg, ao perder o embate para o uzbeque Saidjamshid Jafarov.

Wanderley Pereira volta ao ringue às 10h (horário de Brasília) de domingo (14) para lutar pela medalha de ouro contra o cubano Yoenli Martinez. O embate terá transmissão ao vivo no site do Canal Olímpíco do Brasil. Também conhecido pelo apelidado de Holyfield, o atual campeão dos Jogos Sul-Americanos pode faturar a segunda medalha de ouro do Brasil em Mundiais: a primeira foi conquistada pelo médio-ligeiro Everton Lopes, nos 64 kg, na edição de 2011, em Baku (Azerbaijão).