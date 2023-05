Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

A caminhada da seleção brasileira feminina de basquete rumo a Olimpíada de Paris 2024 começa em julho, no AmeriCupW, no México, a Copa América da modalidade. As primeiras adversárias da fase de grupos foram definidas por sorteio nesta quarta-feira (10). No sorteio das chaves, a equipe comandada pelo técnico José Neto caiu no Grupo A, junto com Estados Unidos, Argentina, Venezuela e Cuba. Ao final do torneio, as duas seleções primeiras colocadas garantem vaga direta no Pré-Olímpico Mundial de 2024.