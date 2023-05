Judô: campeã olímpica Rafaela Silva é eliminada na estreia do Mundial

“A luta foi rápida, foi mérito da atleta e ela acabou me surpreendendo e me estudou bastante. O judô é isso, em questão de segundos pode acabar uma luta”, disse a judoca, logo após a derrota, em depoimento à Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Favorita ao ouro na categoria dos 57 quilos, a campeã olímpica Rafael Silva está fora da disputa individual do Mundial de Judô, em Doha (Catar). Número 1 do ranking e bicampeã mundial, a brasileira perdeu na estreia para a turca Hasret Bozkurte (61ª), que desferiu um waza-ri logo aos 15 segundos de luta e depois um ippon a um minuto e meio do término do embate. A carioca volta ao tatame do Mundial no domingo (14), na competição por equipes mistas, último dia do Mundial, que tem transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil.