Os brasileiros Wanderson “Shuga” Oliveira e o baiano Wanderley “Holyfield” Pereira avançaram hoje (9) às quartas de final do Mundial de Boxe, em Tashkent (Uzbequistão), e se juntaram a Keno Marley (92 kg) que já se classificara na segunda (8). Os três voltam a competir a partir das 7h45 (horário de Brasília) desta quarta (10) e, em caso de vitória, já asseguram de antemão a medalha de bronze. No boxe não há disputa de terceiro lugar: quem perde na semifinal sobe ao pódio em terceiro lugar. As lutas têm transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.