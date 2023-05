Fla se isola na ponta do Brasileirão Feminino ao derrotar Ferroviária

Uma publicação compartilhada por Flamengo Futebol Feminino ® (@flafeminino)

O Flamengo teve as melhores oportunidades na primeira etapa. Aos 35 minutos, Duda foi derrubada na área. Pênalti que Darlene cobrou no travessão. Porém, nos acréscimos da metade inicial, o gol rubro-negro saiu. Darlene lançou Crivelari na área, ela dominou na coxa e, mesmo bem marcada, tocou na saída de Luciana para marcar.

No segundo tempo, a Ferroviária chegou ao empate aos 17. Patricia Sochor, que havia entrado literalmente segundos antes, fez grande lançamento para Aline Gomes em seu primeiro toque na bola. Ela não desperdiçou: tocou na saída de Bárbara e igualou.

Pouco depois, as donas de casa ficaram com dez após o segundo cartão amarelo e a consequente expulsão de Camila Silva. A insistência do Flamengo para sair vitorioso deu resultado aos 50 minutos, no meio do caminho dos oito minutos de acréscimos. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para Darlene - que havia desperdiçado o pênalti no primeiro tempo - e ela acertou o ângulo para decretar a vitória rubro-negra.

O resultado interrompeu uma sequência de cinco vitórias seguidas das Guerreiras Grenás, mas estendeu uma outra ainda maior: o Flamengo alcançou nove triunfos consecutivos. O time foi derrotado pelo Santos na estreia e desde então só venceu.