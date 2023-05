Com o título do @WTA em Madri Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

A brasileira Beatriz Haddad faturou neste domingo (7) o título de duplas do Masters 1000 de Madrid, ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka. Elas dominaram a final contra as favoritas norte-americanas Coco Gauf e Jessica Pegula, vencendo por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/4). O triunfo em Madrid é o maior na carreira de Bia, que ingressará pela primeira vez no top 10 do ranking mundial de duplas - a paulista iniciou o torneio da 20ª posição - que será divulgado pela WTA (sigla em inglês de Associação Feminina de Tênis) nesta segunda-feira (8).