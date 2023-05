Beth Gomes quebra recorde mundial paralímpico no lançamento de dardo

“Sinceramente, não esperava este recorde. Mas quando o dardo sai da mão, você já percebe que vai vir uma marca boa. Estou muito feliz, até porque acho que dá para melhorar ainda mais”, comemorou a atleta, em depoimento ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ouro na Paralimpíada de Tóquio, a santista Beth Gomes quebrou neste domingo (7) o próprio recorde mundial no lançamento de dardo, ao cravar a distância de 13,89 metros, exatos 20 centímetros a mais que a obtida por ela em março . A multicampeã da classe F53 (cadeirantes) bateu a marca durante a segunda etapa do Circuito Loterias Caixa, no Centro de Treinamento Paralímpico (CT), em São Paulo.