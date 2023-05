Embalado após golear River, Fluminense pega o Vasco no Maracanã

Embalado após golear o River Plate (Argentina), o Fluminense disputa clássico com o Vasco, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (6), para tentar se reaproximar da liderança do Campeonato Brasileiro. Atransmite o jogão de bola ao vivo.

Ocupando a 5ª posição da classificação com seis pontos, o Tricolor das Laranjeiras pode até mesmo igualar a pontuação do líder Botafogo em caso de vitória. Para isto, terá que deixar de lado a derrota de 4 a 2 para o Fortaleza na última rodada do Brasileiro, quando atuou com uma formação alternativa, e tentar manter o nível de atuação apresentado no triunfo de 5 a 1 diante do River, na última terça (2), pela Copa Libertadores.