Tebet diz que nunca viu momento tão oportuno para aprovação de reforma tributária

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o momento para aprovar a reforma tributária é muito oportuno e que o Conselhão, retomado nesta quinta-feira, 4, poderia recomendar a aprovação do texto como prioridade para 2023. "Eu nunca vi um momento tão oportuno, tão maduro para aprovar a reforma tributária no Brasil. Os dois maiores obstáculos estão superados", comentou.

Ela fez referência à resistência de Estados e municípios e de alguns setores. Em relação aos Estados e municípios, ela disse que o pacto federativo está mantido com a transição longa e o fundo de compensação.

"Estamos atentos em relação a alguns setores que podem vir a perder com aumento de carga tributária, especialmente o setor de serviços. Estamos atentos a isso", afirmou a ministra do Planejamento.