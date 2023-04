Brasileiro: Flamengo e Botafogo disputam clássico no Maracanã

O Flamengo e o Botafogo disputam o grande clássico da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (30) as equipes medem forças no gramado do Maracanã em partida que terá a transmissão da

O Rubro-Negro parece estar finalmente se encontrando na temporada após uma verdadeira coleção de fracassos sob o comando do português Vitor Pereira. Agora, com o argentino Jorge Sampaoli como técnico, a equipe da Gávea já bateu o Ñublense (Chile), pela Copa Libertadores, e o Maringá, pela Copa do Brasil. Porém, no Brasileiro, o treinador soma apenas um revés, para o Internacional.