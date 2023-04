Fortaleza e Fluminense jogam de olho na liderança do Brasileiro

De olho na ponta da classificação do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Fluminense medem forças, a partir das 16h30 (horário de Brasília) deste sábado (29) na Arena Castelão, pela terceira rodada da competição. Atransmite o confronto ao vivo.

Os dois times chegam bem a esse compromisso. O Fortaleza, treinado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, carrega uma invencibilidade de oito jogos (seis vitórias e dois empates). Na última quarta-feira (26), o Tricolor do Pici bateu o Águia de Marabá fora de casa por 2 a 0, confirmando sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.