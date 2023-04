Playoffs NBA: Golden State Warriors x Sacramento Kings jogam hoje

A National Basketball Association (NBA) continua com as rodadas dos playoffs. Essa etapa do torneio é decisiva, a grande final está prevista para o início de junho.

Golden State Warriors x Sacramento Kings jogam nos Playoffs hoje, sexta, 28 de abril (28/04/23).



Playoffs NBA 2023: ENTENDA como funciona

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Golden State Warriors x Sacramento Kings: onde assistir ao vivo e horário do jogo da NBA



Partida começa partir das 21 horas (horário de Brasília) e pode ser acompanhada na plataforma de streaming NBA League Pass, e também nos canais do SporTV, ESPN e TNT, no Prime Video e no canal do Gaules na Twitch.

Playoffs NBA: quem joga?



A lista das equipes dos Playoffs da temporada 2022/2023, confira:

Conferência Leste

Miami Heat

Milwaukee Bucks

Boston Celtics

Philadelphia 76ers

Clevelend Cavaliers

New York Knicks

Brooklyn Nets

Atlanta Hawks

Conferência Oeste

Phoenix Suns

Memphis Grizzlies

Golden State Warriors

Los Angeles Clippers



Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets

Los Angeles Lakers

Sacramento Kings

Tags