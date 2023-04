Marcha atlética: Caio Bonfim é ouro e faz índice olímpico para Paris

Uma publicação compartilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

Notícias relacionadas:

O índice olímpico da modalidade é estabelecido pela World Athletics (Federação Internacional de Atletismo). As vagas para Paris 2024 são nominais e o prazo para a obtenção do índice termina em 20 de junho de 2024. Caio Bonfim fez o melhor tempo no 2º Korzeniowski Warsawdisputado em volta do Estádio Nacional de Varsóvia, deixando para trás o equatoriano Brian Pintado, que levou a prata (1min19s:58) e o mexicano Isaac Palma ficou com o bronze (1min21s47).

"O trabalho que a gente vem fazendo com o Caio é de longa data e embora ainda jovem para a marcha atlética ele vai estar em sua quarta Olimpíada. É um resultado para se comemorar, marchar abaixo de 1h20, com vento, calor, circuito novo - eu só conseguia vê-lo a 100 metros, quando passava pelo posto de abastecimento... Foi ótimo resultado, excelente para início de temporada", comemorou Gianetti Sena Bonfim, treinadora do atleta, que já havia faturado a prata ao estrear na etapa de Dudince (Eslováquia) do circuito mundial.