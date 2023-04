Brasileiro: Fluminense e Athletico medem forças no Maracanã

Fluminense e Athletico-PR medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (22) no estádio do Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Atransmite ao vivo o jogão de bola.

O Tricolor chega ao confronto em uma grande fase. Com cinco vitórias nos últimos cinco jogos, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz está embalado. O Fluminense garantiu o bicampeonato do Carioca, o que não acontecia desde as temporadas 1984 e 1985, além de estar bem na Copa do Brasil, competição na qual estreou na terceira rodada com um triunfo de 3 a 0 sobre o Paysandu. Na Copa Libertadores, o principal objetivo da equipe das Laranjeiras na temporada, já são duas vitórias em dois compromissos.