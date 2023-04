Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Cruzeiro assumiu a 6ª posição da Série A1 do Brasileiro Feminino após derrotar o Real Ariquemes por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (21) no SESC Alterosas, na partida que abriu a 8ª rodada da competição. Com o triunfo, as Cabulosas chegaram aos 14 pontos. Já a equipe de Rondônia permanece na vice-lanterna, sem ponto algum.