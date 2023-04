No Castelão, o Vozão mostrou quem manda! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Ceará abriu vantagem sobre o Sport na disputa da final da edição 2023 da Copa do Nordeste. Em partida disputada no Castelão, em Fortaleza, o Vozão triunfou por 2 a 1 na partida de ida da decisão. Agora as equipes voltam a medir forças no dia três de maio para saber quem fica com o caneco da competição regional.