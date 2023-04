Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Athletico-PR derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, na noite desta terça-feira (18) na Arena da Baixada, em Curitiba, no primeiro clássico brasileiro da edição 2023 da Copa Libertadores. Com os três pontos conquistados o Furacão assume a liderança do Grupo G da competição com quatro pontos, enquanto Galo permanece na lanterna, sem ponto algum.