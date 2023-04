Flamengo espanta má fase e vence Coritiba na estreia do Brasileirão

Apoio da Nação e gols dos artilheiros? Vitória do @Flamengo! pic.twitter.com/CqwCQfLZom Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 16, 2023

Depois de dias turbulentos que culminaram na troca de técnico, o Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro da melhor forma possível. O Rubro-Negro fez 3 a 0 no Coritiba, na tarde deste domingo (16), no Maracanã e fecha a rodada inaugural da competição empatado com o Fluminense na liderança, com três pontos e três gols de saldo. Ayrton Lucas, Gabriel e Pedro foram os artilheiros da tarde.

O técnico argentino Jorge Sampaoli, anunciado na sexta (14) como novo comandante da equipe, chegou ao Rio na manhã de domingo e foi logo para as tribunas do Maracanã para assistir à partida. No campo, quem esteve à frente do time foi Mário Jorge, técnico da equipe sub-20 que atuou como interino.

Num ambiente de pressão pelos maus resultados recentes (perda do Campeonato Carioca e derrota para o Maringá pela Copa do Brasil), o Flamengo deu uma alegria ao torcedor logo no início do jogo. Aos 11 minutos, Ayrton Lucas arriscou de fora da área e acertou o canto esquerdo do goleiro Gabriel para abrir o placar com um belo gol.

O Rubro-Negro encontrou o segundo gol também no início, mas do segundo tempo. Gerson foi derrubado dentro da área, o juiz marcou pênalti e Gabriel converteu, encerrando um jejum de 10 jogos sem gols pelo Flamengo. De quebra, ele ultrapassou Índio e se isolou como 10º maior artilheiro da história do clube, com 143 gols.

Outros dois atacantes rubro-negros foram destaque na segunda etapa. Aos 23, Bruno Henrique entrou em campo depois de dez meses de recuperação de uma grave lesão no joelho direito.

Aos 30, Pedro substituiu Gabriel e aos 49 marcou o terceiro, após recuperar bola, tabelar com Victor Hugo e tocar por cima do goleiro Gabriel.

Corinthians supera Cruzeiro na estreia

Outra equipe pressionada por um mau resultado recente (derrota por 2 a 0 para o Remo na Copa do Brasil), o Corinthians estreou com vitória diante do Corinthians na Neo Química Arena. Os gols foram marcados todos na segunda etapa.

Matheus Araújo, que substituíra Giuliano na primeira etapa, tabelou com Fausto Vera na entrada na área e tocou na saída do goleiro Rafael Cabral para abrir o placar para o Timão aos 22 minutos.

Aos 41, após cobrança de escanteio pela esquerda, Gil cabeceou e no rebote Róger Guedes marcou, ampliando para o Corinthians. O árbitro Anderson Daronco anulou o gol em um primeiro instante por falta de Gil, mas após consulta ao VAR, acabou confirmando o gol.

Aos 50 minutos, após escanteio pela direita, Lucas Oliveira apareceu para completar de cabeça e diminuir o placar.

Suárez perde pênalti, mas Grêmio bate Santos

A estreia do Grêmio - e do uruguaio Luis Suárez - no Brasileirão foi longe de casa, mas o torcedor gaúcho não deixou de comparecer. O Tricolor teve que atuar em Caxias do Sul devido a uma punição sofrida pela confusão causada pela torcida gremista em um jogo pela Série B de 2022. O retorno do Imortal à Série A, ao invés de acontecer na Arena do Grêmio, se deu no Alfredo Jaconi.

Isso não impediu que houvesse novo tumulto nas arquibancadas. No intervalo da partida, torcedores das duas equipes entraram em conflito justamente na área de separação das duas torcidas. Alguns santistas chegaram a invadir o espaço gremista e arrancar bandeiras, mas a confusão foi controlada.

Pouco antes disso, o Grêmio havia aberto o placar com um chute colocado de João Pedro de fora da área, vencendo o goleiro João Paulo.

Na volta para o segundo tempo, após consulta ao VAR, a arbitragem deu pênalti para o Grêmio após Messias derrubar Cristaldo na área. Luisito Suárez teve a chance de marcar pela primeira vez em um Campeonato Brasileiro, mas isolou a cobrança, por cima do gol.

Posteriormente, o venezuelano Soteldo foi expulso por dois cartões amarelos e o Santos não teve forças para igualar o placar.

Primeira rodada teve apenas um empate

Com a rodada inicial do Campeonato Brasileiro já concluída, nove equipes aparecem empatadas na primeira colocação, com três pontos, porém Flamengo e Fluminense têm saldo de três gols, enquanto o Athletico Paranaense tem dois. Outros seis clubes (Botafogo, Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Vasco e Grêmio) têm um gol de saldo. Fortaleza e Internacional foram responsáveis pelo único empate do primeiro fim de semana do Brasileirão.

Após rodadas da Libertadores e da Copa Sul-Americana no meio de semana, o Campeonato Brasileiro retorna no próximo fim de semana.

