O Sesi Franca não deixou dúvidas. É a equipe a ser batida no basquete brasileiro e sul-americano. O clube da cidade conhecida como a capital da modalidade no país venceu o Flamengo neste sábado (15) por 88 a 79 e conquistou o inédito título da Champions League das Américas (BCLA), a Libertadores do basquete. E não apenas isso: alcançou inacreditáveis 46 jogos consecutivos sem perder.