Halterofilismo paralímpico: Cristiane Reis garante vaga para o Mundial

Cristiane Reis brilhou no Campeonato Brasileiro de halterofilismo ao levantar 94 quilos para estabelecer um novo recorde nacional na categoria até 55 quilos, nesta sexta-feira (14) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Com esta marca a mineira também garantiu ao Brasil a classificação para o Mundial de halterofilismo paralímpico, que será disputado em Dubai (Emirados Árabes) entre os dias 22 e 30 de agosto.

“É algo maravilhoso. Batalhei muito para chegar à marca e bater o recorde nacional. Tenho o objetivo de disputar o Mundial e os Jogos Parapan-Americanos [que serão disputados em Santiago, no Chile, em novembro]. Sei que estou no caminho certo”, avaliou a atleta que representa o clube Sadevi, de Minas Gerais.