Copa do Brasil: Grêmio supera ABC por 2 a 0 no Frasqueirão

Fim de jogo: ABC 0x2 #Grêmio

Grande resultado do Tricolor no jogo de ida da terceira fase da #CopaDoBrasil2023, conquistando a vantagem fora de casa! Villasanti abriu o placar, de cabeça, e Bitello decretou a vitória do Imortal com um golaço! #ABCxGRE

O Grêmio ficou em situação confortável na Copa do Brasil após derrotar o ABC por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (13) no Frasqueirão, em Natal, pela ida da terceira fase da competição. Com este resultado, o Tricolor Gaúcho garante a classificação para as oitavas de final mesmo com uma derrota por um gol de diferença em Porto Alegre.