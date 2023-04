Play-in NBA: Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves jogam hoje

A National Basketball Association (NBA) começa com as rodadas do Play-In. Essa etapa do torneio é decisiva para as últimas duas vagas aos playoffs da liga e vai até o dia 14 de abril.

Miami Heat x Atlanta Hawks jogam no Play-in hoje, terça, 11 de abril (11/04/23).



Play-in NBA 2023: jogos começam hoje; ENTENDA como funciona

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves: onde assistir ao vivo e horário do jogo da NBA



Partida começa partir das 23 horas (horário de Brasília) e pode ser acompanhada na plataforma de streaming NBA League Pass.

Play-in NBA: quem joga?



A lista das equipes do Play-In da temporada 2022/2023, confira:

Miami Heat



Atlanta Hawks



Los Angeles Lakers



Minnesota Timberwolves



Toronto Raptors



Chicago Bulls



New Orleans Pelicans



Oklahoma City Thunder

Tags