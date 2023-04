Seleção feminina enfrenta Alemanha em último desafio antes do Mundial

Uma publicação compartilhada por Seleção Feminina de Futebol (@selecaofemininadefutebol)

Na entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (10), a técnica sueca deu pistas de como sua equipe deve atuar diante da Alemanha, alternando momentos de uma postura mais defensiva, negando espaços ao ataque adversário, com horas nas quais as atletas brasileiras farão pressão alta, com a intenção de concentrar as ações nas proximidades da área alemã.

“Penso que lidamos bem com as mudanças que fizemos diante da Inglaterra. No primeiro tempo, usamos muito a defesa, mas no segundo mudamos a forma de jogar e atacamos mais. Contra a Alemanha esperamos ver algo semelhante e que as jogadoras abracem as mudanças, pois é importante ajustar o sistema e ser mais flexível para ir à Copa do Mundo”, declarou Pia.

A Copa do Mundo de futebol feminino será disputada na Austrália e na Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto. O Brasil está no Grupo F da competição. A seleção canarinho estreia no dia 24 de julho em Adelaide (Austrália) contra o Panamá. Depois a equipe brasileira medirá forças com a França, no dia 29 em Brisbane (Austrália). O último confronto da equipe comandada por Pia Sundhage na fase inicial será em 2 de agosto, diante da Jamaica, em Melbourne (Austrália).

