Jogos da NBA de hoje (09/04/23) ao vivo: onde assistir e horário

A liga de basquete mais famosa do mundo, a National Basketball Association ou NBA, como é conhecida, continua com a temporada de 2023 movimentando as quadras do esporte.

Dessa vez, quinze jogos prometem entregar grandes confrontos na liga norte-americana, que movimentará a tarde dos fãs de basquete nesta domingo, 09 de abril de 2023 (09/04/23).

Jogos de NBA hoje (09/04/23): onde assistir ao vivo

As partidas podem ser acompanhadas na plataforma de streaming NBA League Pass, com o confronto entre Boston Celtics x Atlanta Hawks, que é um dos destaques da noite.

NBA: confira horário dos jogos de hoje (09/04/23)

A rodada deste domingo, 09 (09/04) terá seus jogos sendo iniciados das 14h. Confira:

14h - New York Knicks x Indiana Pacers | NBA League Pass



14h - Toronto Raptors x Milwaukee Bucks | NBA League Pass



14h - Chicago Bulls x Detroit Pistons | NBA League Pass



14h - Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers | NBA League Pass

14h - Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets | NBA League Pass

14h - Boston Celtics x Atlanta Hawks | NBA League Pass

14h - Washington Wizards x Houston Rockets | NBA League Pass

14h - Miami Heat x Orlando Magic | NBA League Pass

16h30 - Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans | NBA League Pass

16h30 - Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies | NBA League Pass

16h30 - Phoenix Suns x Los Angeles Clippers | NBA League Pass

16h30 - Dallas Mavericks x San Antonio Spurs | NBA League Pass

16h30 - Denver Nuggets x Sacramento Kings | NBA League Pass

16h30 - Los Angeles Lakers x Utah Jazz | NBA League Pass

16h30 - Portland Trail Blazzers x Golden State Warriors | NBA League Pass

NBA 2023: veja times



A lista das equipes não segue ordem de classificação da temporada 2022/2023 até o momento. Confira:

Conferência Leste

Boston Celtics

Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers

New York Knicks

Miami Heat

Indiana Pacers

Atlanta Hawks

Chicago Bulls

Toronto Raptors

Washington Wizards

Orlando Magic

Charlotte Hornets

Detroit Pistons



Conferência Oeste

Denver Nuggets

Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans

Sacramento Kings

Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers

Golden State Warriors

Utah Jazz

Portland Trail Blazzers

Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns

Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs



Houston Rockets



