Eventos-teste para a Olimpíada de Paris começam em julho deste ano

"Estamos em total preparação e este é o momento certo para uma revisão", disse o chefe de operações Edouard Donnelly, em depoimento ao portal do Comitê Olímpico Internacional (COI). "Eventos-teste são parte de um programa global, que chamamos internamente de preparação. A ideia é treinar as equipes, porque não podemos falhar nos Jogos. Então precisamos treinar muito, testar todos os processos de tomada de decisão e todas as decisões operacionais".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine