A esperada vitória não veio, mas o Brasil deixou uma boa impressão na derrota de 4 a 2 nos pênaltis para a Inglaterra (após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar), na tarde desta quinta-feira (6) diante de um público de 83.132 pessoas no estádio de Wembley, na partida que valeu o primeiro título da Finalíssima (confronto entre as campeãs sul-americana e europeia).