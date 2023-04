Seleções Brasileiras de basquete em cadeira de rodas conhecem seus adversários no Mundial! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

As equipes masculina e feminina do Brasil de basquete em cadeira de rodas conheceram os seus adversários no Mundial da modalidade, que será disputado entre os dias 9 e 20 de junho de 2023 em Dubai (Emirados Árabes).