Corinthians empata e permanece na liderança do Brasileiro Feminino

O primeiro empate da rodada! O gol não saiu entre Real Brasília e Corinthians... pic.twitter.com/C5dvafpvwg Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 2, 2023

O Corinthians manteve a liderança isolada da Série A1 do Brasileiro Feminino após empatar sem gols com o Real Brasília, na tarde deste domingo (2) no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo, no Distrito Federal. Com a igualdade fora de casa as Brabas do Timão chegaram aos 16 pontos, se isolando na ponta da classificação. Já a equipe de Brasília ocupa a 13ª posição com quatro pontos.

Notícias relacionadas:

Anota mais três pontos pras @guerreirasgrena! Camila, Luana e Laryh marcaram os gols! pic.twitter.com/Wgpq27Lbt5 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) April 2, 2023

A segunda posição da classificação é ocupada pela Ferroviária, que derrotou o Bahia por 3 a 0 na Fonte Luminosa, em Araraquara, para chegar aos 15 pontos, mesma pontuação do Flamengo (terceiro colocado), que bateu o Athletico-PR por 1 a 0 na última sexta-feira (31).

Os gols das Guerreiras Grenás foram marcados pela zagueira Camila, de cabeça, por Laryh, em cobrança de pênalti, e por Luana. O revés deixou o Bahia na 11ª posição com sete pontos.

A 6ª rodada da competição também foi marcada pelo triunfo do Atlético-MG sobre o Cruzeiro por 3 a 2. Com a vitória, construída com gols de Dayana Rodríguez, Ludmila e Ingrid Guerra, as Vingadoras chegaram à 7ª posição com nove pontos. Já as Cabulosas, que descontaram com Marília e Carol Baiana, ocupam a 10ª colocação com oito pontos.