Contando com o faro de gol do atacante Bruno Mezenga, o Água Santa derrotou o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo (2) na Arena Barueri, para sair na frente na disputa pelo título do Campeonato Paulista. Com este resultado, basta ao Netuno um empate na partida de volta, no Allianz Parque, para levar o caneco para casa.