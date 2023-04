Gabriel Jesus decide para o Arsenal

Com dois gols do brasileiro Gabriel Jesus, que retornou ao time recuperado de contusão, o Arsenal segue soberano no Campeonato Inglês. Neste sábado, jogando em casa, o time do técnico Mikel Arteta derrotou o Leeds por 4 a 1 e manteve uma confortável vantagem na liderança da competição em relação ao Manchester City (72 a 64).

O jogo foi especial também para o centroavante brasileiro, que voltou a jogar depois de ficar fora de ação nos últimos meses por motivo da lesão que sofreu na Copa do Mundo.

O Arsenal volta a campo no próximo sábado pelo torneio e tem um difícil compromisso pela frente: enfrenta o Liverpool como visitante. Preocupado em se reabilitar para fugir da zona de rebaixamento, o Leeds está na parte debaixo da tabela e soma apenas 25 pontos e enfrenta o Crystal Palace no mesmo dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do placar elástico, o primeiro tempo foi de dificuldades para o Arsenal, que só conseguiu vencer o goleiro Meslier aos 34 minutos do primeiro tempo graças a Gabriel Jesus. O jogador revelado pelo Palmeiras fez bela jogada individual e acabou sofrendo pênalti após passar por dois adversários. Ele mesmo foi para a cobrança e fez 1 a 0.

Pressionado pela vitória do City mais cedo, o Arsenal voltou diferente para o segundo tempo e aumentou a vantagem no primeiro minuto de partida em lance que mais uma vez teve participação de um brasileiro. Martinelli cruzou da esquerda e encontrou Ben White livre para completar para as redes: 2 a 0.

Embalado pela vantagem, o terceiro gol não demorou a sair, para a alegria da torcida. Jesus trabalhou como garçom e serviu Trossard na direita. O belga retribuiu o presente com um cruzamento e Gabriel Jesus marcou o seu segundo gol na partida: 3 a 0 aos nove minutos.

Com a vitória definida, o Arsenal relaxou na marcação e o Leeds descontou aos 30 minutos com o zagueiro Kristensen. O gol, no entanto, acordou novamente os mandantes que apertaram o ritmo e arranjaram tempo para fazer mais um no final com Xhaka.

A vitória do Arsenal foi fundamental porque um pouco mais cedo, o City goleou o Liverpool em mais um clássico. Mesmo jogando sem o norueguês Haaland, o Manchester não tomou conhecimento do adversário na manhã deste sábado, e goleou o rival por 4 a 1, de virada. Depois de um primeiro tempo equilibrado, quando a partida terminou empatada por 1 a 1, o time do técnico Pep Guardiola liquidou o jogo ao marcar três vezes em menos de meia hora.

O resultado coloca o City com 64 pontos e na vice-liderança da competição. Já o Liverpool, que tenta chegar à zona de classificação para a Liga dos Campeões do ano que vem, segue estacionado nos 42 pontos. Os gols da vitória foram marcados por Álvarez, De Bruyne, Gündogan e Grealish. O egípcio Salah, marcou o gol de honra da equipe visitante. (Agência Estado)