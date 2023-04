Flamengo sai na frente do Fluminense na final do Carioca

FIMMMMMMMMMMMMMMMMM DE PAPO NO MARACANÃ! O MENGÃO VENCE O FLUMINENSE POR 2 A 0 COM GOLS DE AYRTON LUCAS E PEDRO NO JOGO DE IDA DA FINAL DO CARIOCA! DOMINGO (DIA 9) TEM O JOGO DE VOLTA!#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/7jEvmTvsjQ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 2, 2023

O Flamengo saiu na frente do Fluminense na disputa do título do Campeonato Carioca. Diante de mais de 65 mil torcedores, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 no estádio do Maracanã na noite deste sábado (1). Com este resultado, a equipe da Gávea pode até mesmo perder por um gol de diferença, no dia 9 de abril (domingo), que ficará com o título.

Em caso de vitória do Tricolor por vantagem de dois gols, o campeão será definido na disputa de pênaltis. Para conquistar o caneco nos 90 minutos a equipe das Laranjeiras tem que triunfar por superioridade de três ou mais gols.

O técnico português Vítor Pereira surpreendeu ao mandar a campo uma equipe sem um dos titulares habituais, o camisa dez Gabriel Barbosa. A intenção foi a de reforçar a marcação de sua equipe, com a entrada de Matheus França. Com isso, a partida ficou amarrada na primeira etapa, com poucas oportunidades claras de lado a lado.

O jogo mudou de figura após o intervalo, quando o lateral Ayrton Lucas foi decisivo. Primeiro aos seis minutos, quando, após receber de Everton Cebolinha, bateu de chapa para superar o goleiro Fábio. Depois, aos 22, o camisa seis arrancou pela esquerda e cruzou para Pedro, que deu números finais ao placar, que garante uma boa vantagem ao Flamengo diante do Fluminense.

Finais de estaduais pelo Brasil

Um estadual no qual um Tricolor saiu na frente foi o Cearense, no qual o Fortaleza bateu o Ceará por 2 a 1 na Arena Castelão. A equipe comandada pelo técnico argentino Juan Vojvoda abriu uma vantagem de dois gols graças a Lucas Sasha e Caio Henrique, mas o lateral Danilo Barcelos descontou em cobrança de pênalti.